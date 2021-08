Atletica, niente Diamond League per Marcell Jacobs: il ritorno nel 2022

12 agosto 2021 a

a

a

Marcell Jacobs ha annunciato che ritornerà a gareggiare nel 2022. Il campione olimpico era atteso il 21 agosto ad Eugene (Oregon) in occasione del ’Prefontaine Classic’, tappa della Diamond League. Ma, a quanto pare, un problema alla cartilagine del ginocchio ha indotto il neo campione olimpico dei 100 metri e della staffetta 4x100 a Tokyo 2020 a scegliere un'altra via: recuperare, chiudendo anzitempo la stagione 2021. Il risentimento, del quale lo sprinter aveva già dato notizia in Giappone dopo la staffetta, è emerso in occasione di una classica sgambata ieri pomeriggio sulla pista dell’Acquacetosa a Roma.

Paralimpiadi, chi sono gli atleti azzurri al via: appuntamento dal 24 agosto al 5 settembre

Il ritorno alle competizioni di Marcell Jacobs, il velocista italiano che detiene il record di 9.80'' (crono corso nella finale dei Giochi), è previsto nel 2022. Resta, ovviamente, ancora da definire se lo sprinter bresciano allenato da Paolo Camossi riprenderà con le gare indoor - è campione europeo in carica anche sui 60 metri - oppure se bisogna aspettarsi uno stop più lungo, magari inv ista della stagione all'aperto che raggiungerà il proprio clpou nell'estate 2022 con i Campionati mondiali di Eugene, negli Stati Uniti. E proprio nella località dell’Oregon, Marcell sarebbe dovuto scendere in pista il prossimo 21 agosto in occasione del 'Prefontaine Classic', una tappa della prestigiosa Diamond League che è anche collegata al suo sponsor tecnico.

Video su questo argomento Messi a Parigi, con il Psg giocherà con la maglia numero 30

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.