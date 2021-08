Ranking Fifa, Italia 5° dopo gli Europei. Belgio ancora primo

12 agosto 2021 a

La vittoria degli Europei fa risalire in classifica gli azzurri, ora in quinta posizione, ma rimane la distanza dal podio e specialmente dalla qualifica di primo della classe, ancora detenuta dal Belgio. Lo dice l'ultimo ranking Fifa. Italia anche sotto l'Inghilterra, sconfitta proprio in finale. "Notevole movimento" nella classifica Fifa, "anche se il Belgio è riuscito a mantenere il primo posto nonostante l’eliminazione ai quarti di finale del Campionato Europeo. I loro ultimi otto avversari e futuri vincitori del torneo, l’ Italia , (5, +2), sono saliti tra i primi 5, appena dietro l’ Inghilterra, seconda (4, nessun cambiamento). Appena sopra quella coppia, Brasile (2, +1) e Francia (3, -1) si sono scambiate di posto". Lo scrive la Fifa sul proprio sito.

"L’Argentina (6, +2) ha raccolto i frutti di una trionfante campagna di Copa America, mentre i due finalisti della Gold Cup sono entrati nella top 10. Vittoriosi in quel torneo e vincitori anche della Concacaf Nations League, gli Stati Uniti (10, +10 ) hanno scalato non meno di dieci posti, più di otto il Messico (9, 2), che, nonostante la sconfitta nella finale di entrambi i concorsi, ora siede un punto sopra i loro rivali continentali".

"Inoltre -si legge - vale la pena notare i notevoli progressi compiuti dagli invitati alla Gold Cup Qatar (42, +16), che hanno raggiunto le semifinali negli Stati Uniti, registrando così la più grande scalata del mese ed eguagliando la loro posizione più alta di sempre nella classifica, che risale alla prima edizione nel 1993".

