Il Chelsea ha vinto la Supercoppa europea: con il Villareal è finita ai rigori

Non sono bastati né i tempi regolamentari né i supplementari per individuare il vincitore della Supercoppa Europea: ci sono voluti i rigori. E alla fine ha vinto il Chelsea. A Belfast, i Blues e il Villareal hanno chiuso i 90 minuti sul risultato di 1-1: ha aperto al 27’ Ziyech, pareggio al 73’ di Gerard Moreno, che poco prima aveva anche colpito un palo.

Extra time denso di emozioni, ma senza il gol decisivo di nessuna delle due contendenti. Ai rigori, decisivo l'errore di Albiol per la squadra di Emery, dopo una lunga serie di rigori a oltranza.

La finale di Supercoppa Europea è l'esordio nel calcio di Amazon Prime Video

Nei penalty subito per i Blues l'errore di Havertz, che sbaglia il primo rigore, parato da Asenjo (tiro abbastanza centrale e poco potente). Poi a segno sia Gerard Moreno che Azpilicueta. Al secondo rigore per il Villareal, l'errore di Mandi che rimette in parità le sorti della gara (parata di Kepa). Marcos Alonso poi, scivolando, mette a segno il vantaggio inglese.

Poi gol di Estupinan (Villareal), Mount (Chelsea) e ancora Gomez (Villareal). E si è così arrivati ai tiri a oltranza. Segnatura di Jorginho per i Blues e di Dani Raba (Villareal). Si è andati avanti fino al 7-6, con solo uno sbaglio per parte e rigori tirati molto bene, fino all'errore fatidico di Albiol, che ha regalato la Supercoppa al Chelsea.

La partita di questa sera ha anche segnato l'esordio di Amazon Prime Video nel mondo dello streaming sportivo. Il colosso americano si è aggiudicato i diritti per la prossima Champions League, componendo un team italiano di commentatori di cui fanno parte anche Sandro Piccinini e Massimiliano Ambrosini.

Giulia Mizzoni, chi è il volto di Amazon Prime per il calcio: vita privata e carriera

