Dzeko all'Inter, le cifre del contratto: l'attaccante firmerà per due stagioni

Edin Dzeko è ormai un giocatore dell’Inter. Mancherebbero soltanto le visite mediche e la firma sul contratto ed è per questo che, in mattinata, l’attaccante della Roma è atteso a Milano. Il bomber bosniaco, classe 1986 e ormai da diverse stagioni nel mirino del club nerazzurro, lascia i giallorossi dopo sei stagioni. Dzeko è uno dei rinforzi chiesti da mister Inzaghi dopo la partenza di Romelu Lukaku, destinazione Chelsea.

Dzeko, bosniaco di Sarajevo, ha 35 anni e nelle ultime sei annate ha giocato con Roma di cui è stato un punto di riferimento importante con le sue 260 partite e 119 gol. In precedenze dopo l'inizio di carriera in patria, si era fatto conoscere giocando in Repubblica Ceca con il Teplice, poi l'esplosione in Germania con il Wolfsburg. In Bundesliga vince uno storico campionato e segna a raffica meritandosi la chiamata del Manchester City: vince la Premier League due volte dimostrandosi anche attaccante funzionale. Poi alla Roma la sua miglior stagione realizzativa (36 reti, di cui 29 in campionato). In Nazionale è un'icona: primo per numero di presenze (114) e gol (59). Ora dopo un lungo corteggiamento, l'avventura con l'Inter.

Dzeko firmerà un contratto biennale da sei milioni a stagione. Nelle prossime ore la Roma affonderà anche per il sostituto: Tammy Abraham, 23enne attaccante del Chelsea: l’intesa con i blues c’è, non ancora con il giocatore che è seguito anche dall’Arsenal. Può giocare un ruolo chiave però Josè Mourinho a cui in passato Abraham ha dedicato diversi tweet: "Leggenda", e "La sua passione è irreale". La Roma non aspetterà però oltre giovedì per la risposta dell’inglese e lavora sulle alternative: Azmoun, Sorloth e Belotti.

