Camila Giorgi, esordio con vittoria a Montreal: battuta la belga Mertens in due set

Camila Giorgi, numero 71 del mondo, parte subito forte al torneo Wta 1000 di Montreal, National Bank Open (montepremi 1.835.490 dollari), superando nel primo turno sul cemento canadese la belga Elise Mertens (numero 16 del ranking). Reduce dai quarti ai Giochi Olimpici di Tokyo, Camila si è imposta con il punteggio di 6-3, 7-5 in poco più di un’ora e mezza di partita. Camila ha battuto per la prima volta in carriera l'atleta belga, nona testa di serie del torneo.

Nelle altre partite in tabellone eliminata la spagnola Garbine Muguruza, n.9 Wta, battuta dalla ceca Katerina Siniakov 6-2, 0-6, 6-3. Altri risultati primo turno: Gauff C. (Usa) b. Sevastova A. (Lat) 6-1, 6-4 Pegula J. (Usa) b. Kontaveit A. (Est) 5-7, 6-3, 6-3 Stephens S. (Usa) b. Yastremska D. (Ukr) 6-4, 1-6, 6-4 Konta J. (Gbr) b. Zhang S. (Chn) 4-6, 5-2.

Camila Giorgi, originaria di Macerata, ma da tempo residente in toscana, 29 anni, in carriera si è aggiudicata due tornei Wta su otto finali disputate e ha ottenuto vittorie contro varie giocatrici di livello, come Marija Šarapova, Viktoryja Azaranka, Caroline Wozniacki, Garbiñe Muguruza, Karolína Plíšková. Nei tornei del Grande Slam ha raggiunto i quarti di finale a Wimbledon nel 2018 e gli ottavi di finale agli US Open 2013 (partendo dalle qualificazioni, così come sull'erba inglese nel 2012; è l'unica tennista ad avere conseguito due ottavi di finale in tornei del Grande Slam dopo essere passata attraverso il tabellone cadetto). Si è spinta fino alla ventiseiesima posizione della classifica mondiale nell'ottobre 2018. Giorgi è la sola tennista italiana ad avere vinto un torneo professionistico (compresi gli ITF, tornei minori) su quattro differenti superfici di gioco: erba, cemento, terra rossa e terra verde, oltre a essere l'ultima tennista italiana ad avere vinto un torneo WTA.

