Antonella Roccuzzo, il primo incontro con Leo Messi a 5 anni: poi i figli Thiago, Mateo e Ciro

Antonella Roccuzzo è la moglie di Leo Messi, appena passato al Psg. I due si sono conosciuti da quando erano bambini, a 5 anni, grazie a Lucas Scaglia, migliore amico del calciatore e cugino di Antonella. Il matrimonio è avvenuto nell'estate 2017. Antonella è figlia di un imprenditore nel campo alimentare, Josè, e di una casalinga, Patricia Blanco. La sua famiglia ha lontane origini italiane, calabresi per l'esattezza.

Più volte è stata definita “la piccoletta": in effetti, con il suo metro e 57 non è molto alta, ma considerando che il calciatore non supera il metro e settanta (il suo soprannome è la pulce), si potrebbe definire un’altezza perfetta e una coppia ben assortita. Relativamente a una curiosità sulla cerimonia del matrimonio tra Antonella e Leo, è stato ribattezzato dai media argentini come il matrimonio dei miserabili.

Le donazioni raccolte durante la cerimonia dalla Ong Techo Argentina è stata di appena 11.000 dollari: poco più di 35 euro a testa. Per quanto riguarda la famiglia, dall'unione sono nati tre figli: Thiago, Mateo e Ciro. Leo Messi, tra le altre cose, ha rivelato che più volte la moglie Antonella Roccuzzo gli ha suggerito più volte di andare da uno psicologo aggiungendo che, pur sapendo di averne bisogno, non è mai riuscito ad andarci a causa del suo carattere chiuso e introverso.

"So che ne ho bisogno per quello che faccio, per quello che devo fare - ha dichiarato Messi in una vecchia intervista - e so che mi farebbe bene, ma non lo faccio". In passato, prima di sposarsi con Antonella, Messi avrebbe avuto un'avventura con l'ex playmate Xoana Gonzalez, che però non si è definita soddisfatta dalle prestazioni del fuoriclasse sotto le lenzuola: "A un certo punto mi sono sentita come se fossi con un corpo morto", ha confidato la donna.

