Camila Giorgi mozzafiato, shorts e stivali da Miami prima del ritorno in campo a Montreal | Foto

09 agosto 2021 a

a

a

Camila Giorgi si appresta a tornare in campo dopo le Olimpiadi di Tokyo, dove è stata eliminata ai quarti dall'ucraina Svitolina (la signora Monfils) dopo un ottimo torneo in cui ha fatto vedere le sue qualità. Martedì 10 agosto sarà di scena infatti a Montreal e sfiderà la belga Elise Mertens, numero 16 del ranking Wta. Un impegno difficile, ma Camila se giocherà sfruttando al massimo le sue potenzialità potrà certamente dire la sua.

Intanto, in attesa del ritorno in campo, si è divertita a postare una serie di scatti super sexy da Miami, dove evidentemente ha trascorso qualche giorno di vacanza. Camila si è fatta immortalare splendida come sempre con indosso una t-shirt bianca e poi degli shorts di jeans con stivali alti che esaltano il suo fisico sensuale e tonico.

L'hashtag #happiness sta a dimostrare lo stato d'animo della tennista marchigiana. Per quanto riguarda intanto il ranking Wta, Ashleigh Barty continua a guidare la classifica. L’australiana si conferma saldamente al comando, con un discreto margine su Naomi Osaka (quasi 2.500 punti di vantaggio) mentre è ancora più staccata in terza posizione Aryna Sabalenka.

Camila Giorgi sexy in allenamento: top e leggins super aderenti. Il selfie è bollente | Foto

Si conferma in quarta piazza Sofia Kenin mentre Bianca Andreescu scivola dal quinto all’ottavo posto, scavalcata da Elina Svitolina, Karolina Pliskova e Iga Swiatek. Nona Garbine Muguruza mentre fa per la prima volta il suo ingresso in top ten Barbora Krejcikova, vincitrice dell’ultimo Roland Garros. La ceca prende il posto di Simona Halep, oggi 13esima e per la prima volta fuori dalle migliori dieci al mondo dal gennaio 2014. Per quanto riguarda le italiane, Camila Giorgi si conferma la numero uno azzurra, stabile al 71esimo posto. Ora l'occasione per scalare la graduatoria, a cominciare dalla partita contro la Mertens. Quanto a sex appeal, anche con i suoi scatti social, Camila Giorgi resta sempre ad altissimi livelli.

Camila Giorgi, ostacolo Svitolina a Tokyo: l'ucraina dagli scatti hot al matrimonio con Monfils | Foto

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.