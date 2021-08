Olimpiadi, accoglienza da eroe per Jacobs a Fiumicino: l'abbraccio con mamma Viviana | Foto

09 agosto 2021 a

a

a

Un'accoglienza da autentico eroe quella riservata a Marcell Jacobs, all'aeroporto di Fiumicino. E' infatti rientrato in Italia l’uomo simbolo dello sport azzurro in questa magica Olimpiade di Tokyo, il nuovo re della velocità mondiale, portabandiera tricolore nella cerimonia di chiusura.

Tra Jacobs e Tortu c'è gelosia: il racconto del rapporto incrinatosi tra i due sprinter

Lo straordinario protagonista della doppia impresa d’oro ai Giochi (100 metri e staffetta 4x100) è atterrato a Fiumicino, per ricevere gli applausi e il calore di una folla in delirio, assediato da giornalisti e troupe televisive. Un’accoglienza da superstar. Il primo abbraccio di Marcell Jacobs è con la mamma Viviana.

"Davvero incredibile - ha raccontato il due volte campione olimpico - trovare così tanta gente: la famiglia, gli amici e tutti quelli che mi hanno sostenuto. Senza di loro non sarei mai riuscito ad arrivare dove sono arrivato. Mia mamma ha sempre creduto in me, nei momenti difficili mi ha spinto per andare avanti, e l’oro individuale è il mio riscatto per quello che non ero riuscito a fare in passato. Per ora non ho realizzato quello che è successo, lo farò nei prossimi giorni. Come saranno? Non ho idea, ma cercherò di godermi quello che mi state regalando".

Nicole Daza, saluto a Jacobs con i due figli. Ma l'ex di Marcell lo accusa: "Ricordati di Jeremy" | Foto

Poi torna sui capolavori di Tokyo. "Sono l’uomo più veloce del mondo? Ancora mi fa effetto a dirlo - ha ammesso -. Ma io sono sempre lo stesso, anche se con un peso in più al collo, e tengo i piedi per terra. Penso già a un altro obiettivo e cerco sempre di alzare l’asticella. Dopo la finale vinta con 9.80, ho subito pensato: ’Peccato non aver fatto 9.79’. Non mi metto limiti. In questa stagione ho ancora due o tre gare e voglio confermare quello che ho fatto. Poi ci sarà la prossima, con i Mondiali. Non mi sarei mai aspettato un’Olimpiade così bella - ha aggiunto -. Non potevo chiedere di meglio, lo vivrò sempre come qualcosa di magnifico".

Olimpiadi, l'addio social di Jacobs a Tokyo 2020: "2 medaglie e l'onore di essere portabandiera, grazie Italia"

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.