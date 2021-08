Calcio, i gironi della Lega Pro: i tre raggruppamenti in attesa della ripescata

09 agosto 2021 a

Il Consiglio Direttivo di Lega Pro ha deliberato la composizione dei gironi del campionato Serie C per la stagione sportiva 2021/2022. Resta ancora da stabilire l’ultima ripescata nel girone B. Prima era intervenuto il presidente della Lega Pro, Francesco Ghirelli, con un annuncio: "Ho detto al Consiglio Direttivo che proporrò alla prossima assemblea della Serie C di abolire i ripescaggi e le riammissioni. Noi iniziamo la riforma e mettiamo fine ad un serie di contenziosi spiacevoli. Questo, si sappia, lo porteremo a credito sul tavolo delle riforme quando parleremo di sostenibilità economico-finanziaria e di riforma di sistema".

"Se qualcuno pensa che la riforma del calcio italiano sia l’istituzione della Serie C di elite ha sbagliato clamorosamente. La riforma è del calcio italiano, di tutti i campionati. Credo che il presidente della Figc Gravina sulla riforma di sistema non abbia dubbi. Io non lo tirerò per la giacca perché so che le sue idee vanno rispettate e su esse ci si deve confrontare. Ultimo, la riforma è sostenibilità. Sostenibilità vuol dire una nuova e diversa ripartizione delle risorse, ma anche flessibilità dei contratti oltre che una riforma della legge Melandri. Una ulteriore occasione da non perdere è il PNRR, che può rappresentare uno strumento per l’ammodernamento degli stadi in un’ottica di sviluppo urbano e sociale" avverte Ghirelli.

GIRONE A: Albinoleffe, Feralpisalò, Fiorenzuola, Giana Erminio, Juventus U23, Lecco, Legnago Salus, Mantova, Padova, Pergolettese, Piacenza, Pro Patria, Pro Sesto, Pro Vercelli, Renate, Seregno, Sudtirol, Trento, Triestina, Virtusvecomp Verona. GIRONE B: Ancona Matelica, Aquila Montevarchi, Carrarese, Cesena, Fermana, Grosseto, Gubbio, Imolese, Lucchese, Modena, Olbia, Pescara, Pontedera, Reggiana, Siena, Teramo, Virtus Entella, Vis Pesaro, Viterbese, X. GIRONE C: ACR Messina, Avellino, Bari, Campobasso, Catania, Catanzaro, Fidelis Andria, Foggia, Juve Stabia, Latina, Monopoli, Monterosi Tuscia, Paganese, Palermo, Picerno, Potenza, Taranto, Turris, Vibonese, Virtus Francavilla.

