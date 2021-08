Inter, il Times: "Lautaro al Tottenham per 70 mln". Terremoto in rete, ma l'agente: "Rimane in Italia"

08 agosto 2021 a

Un sassolino che ha scatenato una valanga in rete e nei cuori dei tifosi nerazzurri. A mezzogiorno di oggi il Times, storica testata londinese, sgancia la clamorosa indiscrezione: il Tottenham avrebbe già raggiunto l'accordo con l'Inter per la cessione di Lautaro Martìnez, che sarebbe pronto a giocare di fianco a Harry Kane durante la prossima stagione. 60 milioni di sterline più bonus il prezzo dell'affare secondo il Times, una cifra intorno ai 70-75 milioni di euro. E così, a un giorno di distanza dalla eclatante e inaspettata cessione di Lukaku - ormai data per fatta - per 115 milioni al Chelsea, un'altra big inglese che fa la spesa di talenti in casa Inter, lasciandola totalmente smantellata rispetto alla squadra che ha vinto l'ultimo scudetto con mister Antonio Conte.

E le promesse degli Zhang, sia ai tifosi che soprattutto a Simone Inzaghi, di cedere un solo pezzo da novanta (Hakimi al Psg) per ripianare la situazione finanziaria? C'è dunque stata una trattativa sottobanco con gli Spurs, mentre infuriava il caso Lukaku? Se l'indiscrezione fosse vera, significherebbe che dai piani alti è arrivato l'ordine di vendere, vendere, vendere, monetizzando il più possibile dalle cessioni dei propri giocatori di pregio. Ma a queste voci su un imminente passaggio al Tottenham di Lautaro Martinez, arrivano le prime smentite. "L’offerta del Tottenham? Lautaro è un giocatore dell’Inter ed è felice in Italia. Il rinnovo? Lautaro è dell’Inter, non entrerà mai in conflitto con il club. Mai, questa è la realtà", ha dichiarato Alejandro Camano, agente dell’attaccante argentino, secondo quanto riportato da FcInter1908.it. Camano ha anche aggiunto che "Il rapporto con l’Inter è perfetto. Lautaro è tranquillo, è vero che c’erano offerte ma oggi sta bene e ci siederemo a parlare di futuro".

Insomma, qualcosa c'è stato. Il contratto del Toro di Bahia Blanca scade nel 2023, e la timeline per il rinnovo è sempre più urgente, onde evitare di perderlo a zero o di venderlo a un valore nettamente inferiore a quello reale. Ma per ora sembra che i supporter nerazzurri possano tirare un sospiro di sollievo. Anche se la loro fiducia in ciò che viene dichiarato ufficialmente è ormai pari a zero: anche Lukaku aveva assicurato che sarebbe rimasto, così come la dirigenza aveva promesso al mister di privarlo solo di Hakimi.

