Olimpiadi, il medagliere finale: l'Italia da record chiude al nono posto

08 agosto 2021 a

a

a

Nono posto finale nel medagliere per l'Italia, che comunque ha collezionato il record di medaglie in una Olimpiade. A Tokyo infatti la squadra azzurra, con il bronzo delle Farfalle della ritmica, ha conquistato 40 medaglie: 10 ori, 10 argenti e 20 bronzi. Gli sport di squadra hanno consentito agli Stati Uniti di superare la Cina al fotofinish (39 ori a 38), mentre sul podio in questa speciale classifica è finito il Giappone. Per l’Italia appunto nono posto, alle spalle di Olanda e Germania, queste ultime davanti per il maggior numero di argenti. Chiude la top ten la Francia. A completarla Gran Bretagna al quarto posto, poi Russia e Australia.

Il medagliere del 7 agosto: la classifica. Italia in lotta con Germania e Olanda

Raggiante il presidente del Coni, Giovanni Malagò, nel bilancio conclusivo: "Quaranta medaglie, lo avevo detto alle persone più care, ero convinto che arrivavamo a 39, ho mia filosofia di vita folle. Faccio da sempre tutto con il numero 13 lo moltiplico per tutto, aggancio il 13 nei contesti della mia vita, ma sapevo che saremmo arrivati a fare meglio della nostra storia. Le mie previsioni realistiche sono state migliorate dalla medaglia delle Farfalle", ha confidato il presidente del Coni, Giovanni Malagò nella conferenza stampa di chiusura dei Giochi a Tokyo 2020. "Record storico di 40 medaglie. C’è un secondo record che il 50% sono bronzi, record storico di tutti i tempi", ha aggiunto.

La mamma di Filippo Tortu: "E' più che felicità, è travolgente". Lui: "Da quassù è tutto bellissimo"

Malagò ha quindi proseguito: "E' la prima volta che l’Italia ha vinto almeno una medaglia in ognuno dei giorni di gara dei Giochi e questo è un record assoluto che al massimo si può eguagliare - ha affermato -. E' una Italia multietnica e super integrata. Abbiamo portato per la prima volta atleti provenienti da tutte delle regioni e province autonome d’Italia e portato atleti nati in tutti e cinque i continenti. Abbiamo reso felice un Paese. Il 23 settembre delegazione del Coni con i medagliati al Quirinale". Una spedizione indimenticabile.

Il medagliere del 6 agosto: la classifica. Italia settima con il record di sempre

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.