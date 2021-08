Eyob Faniel, da Ilaria le figlie Wintana e Liya: ha lavorato anche come manutentore in piscina

08 agosto 2021 a

Eyob Faniel è un maratoneta italiano, protagonista alle Olimpiadi di Tokyo 2020. Nato il 26 novembre 1992 (Sagittario) ad Asmara, in Eritrea, nel febbraio 2004 si è trasferito in Italia. I genitori sono due partigiani, avendo combattuto per l’indipendenza dello Stato africano. Ferito in guerra, il padre ha raggiunto l'Italia, ricevendo le cure necessarie. Sempre in Italia, dove ha successivamente trovato lavoro, ha cresciuto Eyob e i suoi due fratelli, Salomon e Meron. Inizialmente Eyob ha giocato a calcio, finché non lo ha scoperto Vittorio Fasolo, che lo ha convinto a gareggiare sui campi di atletica.

Cresciuto sotto l’ala del tecnico Marco Maddalon, può contare pure su Giancarlo Chittolini. Dalla seconda metà del 2016 lo allena Ruggero Pertile, uno dei migliori specialisti di ogni tempo. L’anno successivo ha debuttato in Nazionale nella Coppa Europa dei 10 mila metri a Minsk, in Slovacchia, poi ha trionfato a Venezia, in rappresentanza del Venicemarathon Club. Agli Europei di Berlino 2018 ha quindi conquistato la medaglia d’oro a squadre. Compiuto l’ingresso nelle Fiamme Oro, ha chiuso il 2019 imponendosi alla 10 km della BOclassic di Bolzano.

Il 23 febbraio 2020, a Siviglia, ha poi fatto segnare il nuovo record italiano nella maratona percorrendo gli oltre 42 km in 2 ore, 7 minuti e 19 secondi, migliorando di tre secondi il precedente primato di Stefano Baldini. Per quanto riguarda la vita privata, vive a Bassano del Grappa, padre di due bambine, Wintana (ottobre 2016) e Liya (giugno 2020), nate dalla relazione con Ilaria. I due si conoscono da oltre 10 anni e l’amore è scattato solo in un secondo momento. Tra le curiosità sul suo conto, è nato in Eritrea ma già nel suo Paese ha sempre sentito parlare italiano: quasi tutte le persone anziane lo fanno. Ha ottenuto la cittadinanza italiana nell’ottobre 2015. Per un periodo ha lavorato come manutentore in piscina.

