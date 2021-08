Abraham Conyedo, l'amore con Tiziana e il bronzo a Tokyo: "Mi sento da Dio"

07 agosto 2021 a

Abraham Conyedo, all'anagrafe Abraham de Jesus Conyedo Ruano, è un lottatore naturalizzato italiano, medaglia di bronzo alle Olimpiadi di Tokyo. Grazie al suo risultato l'Italia ha ottenuto la 39esima medaglia nella rassegna nipponica. Nato a Santa Clara (a Cuba) il 7 ottobre 1993, Abraham ha iniziato a combattere per la Cuba andando a conquistare un argento alle Olimpiadi giovanili.

Conyedo bronzo nella lotta libera, medaglia numero 39 per l'Italia

Dopo queste prime esperienze, è arrivata la naturalizzazione italiana nel 2018 e da questo momento ha iniziato a combattere per i colori azzurri, con un bronzo iridato arrivato nello stesso anno. Risultati che hanno convinto la ministra degli Interni, Lamorgese, a concedergli la cittadinanza italiana per meriti speciali. Un riconoscimento sicuramente importante per l’azzurro che ha deciso di lottare sotto la bandiera italiana e il bronzo olimpico conquistato a Tokyo è sicuramente un grande risultato e soprattutto la consacrazione definitiva della sua carriera.

Per quanto riguarda la vita privata, è fidanzato con Tiziana; con lei ha postato tante foto anche su Instagram. Tiziana è sempre accanto a lui e senza dubbio sarà stata una delle prime a chiamare Abraham dopo la conquista della medaglia di bronzo olimpica. E' di origini sarde ma vive da tempo a Roma. "Ho fatto un grande risultato, mi sento da dio - ha affermato Conyedo dopo il terzo posto -. E' stata una gara molto difficile e impegnativa. La sfida per il bronzo è stata la più difficile della mia vita, intensa. Ci ho creduto sempre e ce l’ho fatta. Dedica? Questa medaglia la dedico a Dio, io sono credente, lui mi ha dato la forza, l’intelligenza. La dedico poi al mio allenatore che ha creduto in me da quando avevo 15 anni. Voglio ringraziare la federazione, il Coni e l’Esercito, mi hanno aiutato tanto e tutti i miei amici, tutte quelle persone che hanno fatto qualcosa affinché io prendessi questa medaglia".

