Calcio, Lionel Messi è già del Psg? L'annuncio su Twitter di un membro della famiglia Al Thani

Il tweet di uno dei membri della famiglia regnante del Qatar, Khalifah Bin Hamad Al Thani, sta facendo fibrillare il web e sembra aver messo la parola fine sulla futura destinazione di Lionel Messi dopo il divorzio dal Barcellona. "Le negoziazioni si sono concluse, fra poco l'annuncio". Corredato da un fotomontaggio del numero dieci con già indosso la maglia del club francese. Sembra ormai fatta, dunque, e va proprio come a tutti sembrava che dovesse andare: la Pulce approda sotto la Tour Eiffel, e sarà la nuova stella del Paris Saint Germain.

Negotiations are officially concluded. And announce later #Messi #Paris_Saint_Germain pic.twitter.com/BxlmCfARII