Olimpiadi: il meme esilarante di Chiellini e Tortu che rievoca la finale degli Europei Italia-Inghilterra

Ancora un meme su Giorgio Chiellini, ma questa volta in salsa olimpica: Giorgione, con le sue brusche maniere, interviene sempre in aiuto dei più bisognosi. E' lo stesso Filippo Tortu, fresca medaglia d'oro nella staffetta 4x100, a condividere l'esilarante immagine nel proprio profilo Instagram, con un bagno di like e la divertita risposta del diretto interessato.



Nella foto vediamo il fotofinish del traguardo della staffetta, dove Filippo ha anticipato in rimonta l'inglese Mitchell Blake di un solo centesimo di secondo. Ma c'è un simpatico fotomontaggio, talmente ben fatto da sembrare vero: Chiellini, con la fascia da capitano al braccio, frena burberamente Blake, impedendogli di arrivare al traguardo. Un meme geniale che sta già spopolando in rete. La foto di Tortu, tra l'altro tifoso juventino, è corredata da un messaggio: "Fino alla fine! Grazie Giorgio!" a cui Chiello ha subito commentato sotto: "Di nulla!". Un simpatico siparietto a distanza, dunque, fra due grandi campioni.

L'immagine è molto simile all'ormai iconico intervento di Re Giorgio durante la finale degli Europei di calcio fra Italia e Inghilterra, quando senza troppi riguardi Chiello strattonò il malcapitato Saka, che gli era partito lungo la fascia, gettandolo a terra. Un meme che è stato riadattato in ogni modo a partire dalla sera stessa. A quanto pare, il difensore azzurro è destinato a "stoppare" ancora molte persone negli anni a venire, non solo nella realtà dei campi da gioco ma anche nella fantasia della rete, grazie all'ausilio di Photoshop.

