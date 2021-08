Calcio, addio di Messi al Barcellona: la reazione di Busquets e Xavi, Psg alla finestra

06 agosto 2021 a

"Sto cercando ancora di assimilare tutto e so quanto sarà difficile. Non posso che ringraziarti per quello che hai fatto per il club, per chi ti ha accompagnato in questi anni e nello specifico nei miei confronti". E' la reazione di Sergio Busquets, nuovo capitano del Barcellona, alla notizia dell'addio di Leo Messi. La Pulce, incredibilmente, non terminerà la sua carriera tra le file della società blaugrana. "Sei arrivato da bambino e sei il miglior giocatore della storia, avendo fatto raggiungere a questo club il livello che merita e facendo la storia sia a livello individuale che collettivo - ha scritto il centrocampista su Instagram -. Posso sempre dire di aver giocato e condiviso molti momenti con te, molti dei quali bellissimi, e ho avuto la fortuna di crescere e godermi 13 stagioni con te. Al di là di tutto questo rimane l’amicizia che abbiamo stretto, mi mancherai molto. Posso solo augurare il meglio a te e alla tua famiglia perchè te lo meriti, ci mancherai" ha concluso Busquets.

Al commiato dal Camp Nou si è aggiunta anche la leggenda del calcio catalano, Xavi Hernandez: "Come culè, partner e amico, non posso che ringraziarti per tutto quello che ci hai donato in questi anni. Qualunque cosa tu faccia, ti auguro il meglio". E intanto l’addio del Dios, ufficializzato dal club blaugrana nella serata di ieri, crea un terremoto sul calciomercato estivo. Dove andrà a giocare ora la Pulce? Si sa solo che, secondo i media spagnoli, è rimasto motlo sorpreso dal divorzio. "Leo voleva restare al Barca e noi volevamo che Messi restasse con noi", ha detto in conferenza stampa il presidente Laporta. E allora come mai non si è perfezionato l'ennesimo prolungamento di contratto?

Gli unici club che al momento sembrano in grado di poter fronteggiare una simile operazione sono il Manchester City e il Psg, ma la squadra di Pep ha appena comprato Grealish e il tecnico catalano ha confermato che Messi "non rientra nei nostri piani al momento". I parigini, invece, hanno già avviato le interlocuzioni per portare la Pulce sotto la Tour Eiffel. Rumours anche sui Blues, che sembrano molto più distanti ma avrebbero comunque chiesto un summit con l'entourage di Messi. A Stamford Bridge invece si continua a lavorare alacremente per riportare Lukaku a Londra.

