Antonella Palmisano, dal matrimonio con Lorenzo Dessi al viaggio di nozze in Kenya

Antonella Palmisano è una marciatrice azzurra. Per quanto riguarda la vita privata, al ritorno dalle Olimpiadi di Rio ha ricevuto la proposta di matrimonio dal suo Lorenzo Dessi, anche lui ex specialista azzurro della marcia, che si è inginocchiato su un tappeto rosso, con un anello e un mazzo di fiori in mano.

Impossibile non accettare, tra le lacrime di commozione e la gioia anche dei molti curiosi presenti all’aeroporto di Fiumicino. Ad accompagnarla all'altare papà Carmine, mentre il vestito da sposa è stata cucito da mamma Maria, colei che da sempre realizza il caratteristico fermaglio colorato che la marciatrice con il fiore in testa indossa in gara. Relativamente al viaggio di nozze, lo hanno trascorso in Kenya. A proposito del portafortuna, Antonella ha specificato: "Porto sempre con me un fermaglio per capelli a forma di fiore che mia mamma realizza per ogni competizione importante. Lo indosso dal 2010 e ogni anno i suoi colori cambiano, a seconda della nazione che ospita la gara", ha dichiarato. Inizialmente la passione per la pallavolo, poi il cambio di direzione: "Andavo ancora a scuola - ha spiegato in una vecchia intervista -. Mi chiesero di partecipare a una gara campestre, che vinsi. In quell’occasione conobbi quello che sarebbe diventato il mio primo allenatore, che mi propose di iniziare ad allenarmi nella corsa. Accettai e lasciai la pallavolo".

Ha quindi illustrato la sua giornata tipo: "La mattina mi sveglio tra le 5 e mezza e le 6, poi faccio colazione e alle 7 sono già in pista - ha detto tempo fa -. Solitamente mi alleno due ore e mezza la mattina e due ore il pomeriggio, ma non è una regola: a volte ci sono sedute di un’ora, altre volte di tre. Sono allenamenti molto faticosi, soprattutto con il caldo. Finita la sessione mattutina, torno a casa, preparo il pranzo, mangio e recupero le forze. Poi, altro allenamento, di nuovo a casa a cucinare e a cenare, e alla fine vado a dormire. Degli uomini guardo le gambe? No, guardo gli occhi e il sorriso". Ora l'oro alle Olimpiadi di Tokyo, prima volta per una donna nella marcia.

