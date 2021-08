Perugia-SudTirol, allo stadio Curi con Green Pass o tampone: il prezzo dei biglietti

06 agosto 2021 a

In vendita i biglietti per Perugia-Sudtirol in programma al Curi domenica 8 agosto alle ore 19 e valevole per il turno preliminare della Coppa Italia: chi vince affronterà, a Marassi, il Genoa. Ieri la squadra di Massimiliano Alvini ha svolto un’unica seduta nel pomeriggio. Salvatore Burrai è rientrato in gruppo, mentre Aleandro Rosi, Cristian Dell’Orco e Mirko Carretta hanno lavorato ancora a parte. Le condizioni dei due nuovi arrivati sono da valutare. In vista di domenica restano in dubbio pur se è possibile che sia Dell’Orco che Carretta possano recuperare. Out invece Rosi, assente anche nel test di qualche giorno fa contro il Cesena. Oggi è in programma un allenamento mattutino.

I tifosi dovranno presentarsi al varco di accesso muniti di biglietto, documento di identità e green pass o tampone effettuato nelle 48 ore precedenti la gara, rispettando il distanziamento, il posto assegnato e il protocollo anti Covid. La capienza del Curi è passata da 22000 a 11000 spettatori a causa di lavori strutturali per la sicurezza. Il decreto green pass permette il 50% della capienza degli stadi ma con il distanziamento tra gli spettatori, la stessa sarà minore. I posti disponibili al Curi potrebbero essere intorno ai 3000.

Biglietti in vendita presso la biglietteria dello stadio (domani e dopodomani ore 10-13 e 16-19), che online sul sito TicketOne. Può essere sfruttato il voucher abbonati stagione 2019-2020.

I prezzi: Tribuna Vip: Intero 60 euro (ridotto 48). Tribuna Centrale Poltroncina: Intero 45 (ridotto 34). Tribuna Ovest Nord e Tribuna Ovest Sud: Intero 29 (ridotto 22). Tribuna Est (Gradinata): Intero 18 (ridotto 14). Curva Nord: Intero 14 (ridotto 10). Settore Ospiti: 14.

