Michael Ballack, il figlio Emilio di 18 anni morto in Portogallo in un incidente con il quad

Dramma per l’ex centrocampista del Chelsea e della Germania Michael Ballack: il figlio Emilio di 18 anni è morto in un tragico incidente stradale con il quad mentre era in vacanza in Portogallo. A riferirlo è il canale televisivo portoghese TVI24, spiegando che il ragazzo è rimasto coinvolto nell’incidente alle prime ore di giovedì nei pressi della tenuta di Villas do Mar. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco per soccorrere il figlio di Ballack, ma non c’è stato nulla da fare.

Non sono noti i particolari dell'incidente, ma probabilmente sul corpo del ragazzo sarà effettuata l'autopsia per acquisire ulteriori elementi che possano aiutare a fare luce sulle cause della morte e sulla dinamica del tragico sinistro.

