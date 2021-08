Valentino Rossi: i successi, le fidanzate e i rivali più famosi

05 agosto 2021 a

a

a

Una storia infinita di successi nel MotoGP, ma anche di rivalità accesissime. Valentino Rossi, uno di quegli sportivi leggendari che hanno tenuto alta la bandiera italiana per decenni, oggi ha annunciato il ritiro dal motociclismo a fine stagione, ma è destinato a rimanere per sempre nella storia dello sport mondiale e nel cuore dei suoi milioni di fan.

Valentino Rossi annuncia il ritiro: "Smetto alla fine del 2021"

Ma vediamo i successi di Valentino. Tra i piloti più titolati del motociclismo, il Dottore ha vinto la bellezza di nove titoli mondiali (cinque consecutivi, tra il 2001 e il 2005), ed è l'unico pilota nella storia del motomondiale ad aver vinto il titolo in quattro classi differenti: 125 , 250 , 500 e MotoGP. Valentino Rossi, figlio d'arte del padre Graziano che corse nel motomondiale a cavallo fra gli anni '70 e '80, mostra sin da piccolo il proprio talento. L'esordio nella classe 125 avviene nel 1996 a soli 17 anni. E' l'inizio di una storia epica che lo porterà sul tetto del mondo per moltissimo tempo.

Ma famose sono anche le rivalità di Valentino in pista: fra gli anni '90 e il 2000, fu storica quella contro gli avversari Loris Capirossi (accesa ma corretta) e Max Biaggi (con cui invece non mancano acredine, sfottò e una grande antipatia reciproca), entrambi ai vertici del torneo. Nel 2001 Valentino vincerà il suo primo titolo. Storico il sorpasso del Doctor su Max in Giappone, con annesso dito medio esibito in mondovisione. Ma Rossi, data anche la longevità sportiva, ha avuto accese rivalità con tutti coloro che, negli anni, ne hanno insidiato il primato: Sete Gibernau, Casey Stoner, e poi i due spagnoli Jorge Lorenzo (compagno di scuderia in Yamaha) e Marc Màrquez (di quattordici anni più giovane e inizialmente suo grande ammiratore).

A Vale non sono mancati nemmeno tantissimi flirt e storie d'amore: nel 2002 ha avuto una relazione con l'attrice Martina Stella, poi con Florinda Giaime e con la modella Linda Morselli. La vita privata "movimentata" del motociclista sembra aver trovato una propria stabilità grazie alla modella lombarda Francesca Sofia Novello, classe 1994. Valentino Rossi è legato a lei da qualche tempo (si sono conosciuti nel 2015, ma non si sono messi insieme subito) e sembra che la cosa sia molto seria, anche se per ora non c'è il matrimonio in prospettiva.

