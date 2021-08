Morte di Davide Astori, il gup: "Errore di diagnosi impedì di salvarlo". Le motivazioni della sentenza

05 agosto 2021 a

"Davide Astori poteva essere salvato", questa la conclusione a cui è arrivato il gup di Firenze, Angelo Antonio Pezzuti. "Con la sua condotta l’imputato ha impedito l’accertamento della malattia, avendo omesso il primo necessario atto" col quale sarebbe stato possibile avviare un altro iter diagnostico, in grado di salvare la vita dell’ex capitano viola.

Nella sentenza il giudice ha condannato a un anno (pena sospesa) il medico sportivo Giorgio Galanti, accusato di omicidio colposo per la morte del calciatore della Fiorentina Davide Astori, trovato morto la mattina del 4 marzo 2018 nella camera dell’albergo nel quale alloggiava con la squadra a Udine. Astori, secondo i medici legali, morì per un arresto cardiaco, dovuto a una cardiomiopatia aritmogena. Secondo quanto scritto nella sentenza, il professor Galanti avrebbe commesso "un errore diagnostico" decidendo di non effettuare ulteriori controlli, nonostante l’extrasistolia ventricolare emersa durante le prove da sforzo annuali a cui veniva sottoposto il difensore della Fiorentina.

