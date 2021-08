Sandro Piccinini farà la telecronaca della Champions League per Amazon. Pistocchi: "E' il migliore"

05 agosto 2021 a

Amazon Prime Video ha ufficializzato la squadra italiana di presentatori, commentatori ed esperti per le dirette esclusive della prossima Champions League e Supercoppa UEFA per la stagione 2021/22. Fra gli altri, il ritorno di un nome illustre, Sandro Piccinini, decano del commento sportivo, legato per oltre 34 anni a Mediaset. Dopo l'addio al Biscione nel 2018, Piccinini è stato ospite fisso a Sky Calcio Club per la stagione 2020/2021.

Il giornalista romano, che torna dunque in telecronaca dopo 3 anni, si è detto "emozionato, prontissimo. Non vedo l’ora di ricominciare, è stato come il richiamo della foresta”, le sue parole in conferenza stampa. “Sono molto ottimista sulle italiane in Champions League, anche l’Europeo è stato importante” ha aggiunto. Alla pletora di entusiasti per il ritorno di Piccinini si è associato anche il giornalista e conduttore Maurizio Pistocchi, che in tweet di auguri per la nuova avventura aggiunge anche che "torna a fare quello che sa fare meglio di tutti" e che, da una sua fonte, sembra che "a Mediaset qualcuno sia molto 'attapirato'".

In bocca al lupo a Sandro Piccinini, che torna a fare quello che fa meglio di tutti ( mi dicono che qualcuno a Mediaset sia mooooolto attapirato) https://t.co/mlUmsogG4O — Maurizio Pistocchi (@pisto_gol) August 5, 2021

Il team di presentatori di Amazon Prime Video includerà anche Giulia Mizzoni, Marco Cattaneo e Alessia Tarquinio collegata da bordo campo. Piccinini commenterà le partite in diretta insieme a Massimo Ambrosini. Altri esperti ed opinionisti saranno Clarence Seedorf, Claudio Marchisio, Gianfranco Zola, Júlio César, Luca Toni, Federico Balzaretti e Gianpaolo Calvarese. Calcio d'inizio atteso per la prossima Supercoppa UEFA, quando la squadra campione d’Europa, il Chelsea, si scontrerà con il Villarreal mercoledì 11 agosto: la partita sarà disponibile per i clienti Prime in Italia senza costi aggiuntivi. "Tutte le partite saranno riprodotte con il massimo della tecnologia, oltre 20 telecamere, in 4k e Hdr", ha ricordato Marco Foroni, Business lead Sports It di Amazon Prime Video.

