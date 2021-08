Olimpiadi, Viviana Bottaro conquista la medaglia di bronzo nel karate

05 agosto 2021 a

Viviana Bottaro ha conquistato la medaglia di bronzo nel karate alle Olimpiadi di Tokyo 2020. La genovese ha chiuso al secondo posto il ranking round vinto dalla giapponese Shimizu (che si giocherà l’oro con la spagnola Sanchez). Nella finale per il bronzo l’azzurra ha superato la statunitense Sakura Kokumai. Bottaro ha totalizzato 26.48 contro il 25.40 dell’avversaria (18.62 per la parte tecnica, 7.86 per quella atletica).

Si tratta della quinta medaglia conquistata oggi dagli atleti italiani e la 35esima del medagliere, dove l'Italia occupa l'ottava posizione. Tutti sul podio, quindi, gli atleti azzurri impegnati oggi, tranne il lottatore Frank Chamizo, eliminato in semifinale, che tuttavia domani potrà tornare in gara per il bronzo.

