Olimpiadi, il medagliere del 5 agosto: la classifica. Italia ottava

Tre nuove medaglie per l'Italia che risale in ottava posizione nella classifica (provvisoria) del medagliere delle Olimpiadi. Giovedì 5 agosto, infatti, il podio dei Giochi di Tokyo è detenuto sempre dalla Cina con 33 ori, 24 argenti e 16 bronzi. Poi gli Stati Uniti con 27 ori, 34 argenti e 24 bronzi e in terza posizione il Giappone con 21 ori, 8 argenti e 14 bronzi.

Naturalmente la classifica è ancora in evoluzione visto che ci sono ancora molte gare nella giornata di oggi, la 12esima, delle Olimpiadi. Per l'Italia un oro con Massimo Stano nella marcia 20 km maschile, un argento nella canoa K1 con Manfredi Rizza e due bronzi con Gregorio Paltrinieri nella 10 km di nuoto ed Elia Viviani nel ciclismo. Pertanto gli azzurri hanno già conquistato 34 medaglie: 7 ori, 10 argenti e 16 bronzi. Possono conquistare un podio anche Viviana Bottaro nel karate e Frank Chamizo nella lotta.

