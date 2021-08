Massimo Stano vince nella marcia 20 km: è il settimo oro per l'Italia

05 agosto 2021 a

Massimo Stano ha vinto la medaglia d'oro nella marcia 20 chilometri maschile. La gara è stata disputata a Sapporo. L’azzurro ha chiuso in 1’21"05 superando a sorpresa i giapponesi Ikeda e Yamanishi. Si tratta della 33esima medaglia per l’Italia a questa edizione dei Giochi, il settimo oro. Di seguito il tweet con cui l'Italian team ha festeggiato l'incredibile successo del marciatore azzurro.

Il 29enne è nato a Grumo Appula in Puglia ma vive a Roma insieme alla moglie ed ex collega Fatima Lofti. I suoi idoli sono l’ex marciatore azzurro Ivano Brugnetti e quello ecuadoriano Jefferson Perez. Al traguardo Stano ha festeggiato con il gesto del dito in bocca a simboleggiare l’arrivo di un bebè. Tesserato per le Fiamme Oro era alla prima esperienza olimpica. La sua gara è stata entusiasmante: basti pensare che era terzo a metà gara, per poi superare e distanziare i rivali, centrando una vittoria a cui pochi avrebbero creduto ai blocchi di partenza. Quella di oggi, giovedì 5 agosto, potrebbe essere la giornata più prolifica in termini di medaglie per la spedizione azzurra.

Nella notte italiana, infatti, è arrivato il bronzo di Gregorio Paltrinieri nei 10 km di nuoto (che ha seguito l'argento già conquistato negli 800 metri di stile libero) e l'argento nella canoa K1 200 metri da Manfredi Rizza. In odore di medaglia ci sono anche Frank Chamizo nella lotta e Viviana Bottaro nel karate (disciplina per la prima volta ai Giochi Olimpici). Per ora l'Italia ha conquistato 33 medaglie in 12 giorni di Giochi, portando a casa almeno un podio in ognuna delle giornate delle Olimpiadi.

