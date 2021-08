Olimpiadi, il calendario di orari e gare degli atleti italiani di giovedì 5 agosto

04 agosto 2021 a

a

a

Dodicesimo giorno di gare alle Olimpiadi di Tokyo 2020. Ecco il calendario di giovedì 5 agosto degli impegni degli atleti italiani, alcuni dei quali in corsa per una medaglia. Attualmente il medagliere azzurro conta sei ori, nove argenti e 15 bronzi, con la compagine tricolore (composta da 384 atleti) che si colloca all'ottavo posto complessivo per numero di medaglie conquistate. Superato già il risultato di Rio 2016 (28 podii), mentre è ancora lontano il record di Roma 1960, quando gli azzurri conquistarono 36 medaglie.

Il programma della giornata

23:30-02:10 - Nuoto di Fondo - 10km U - Gregorio Paltrinieri, Mario Sanzullo

00:30-08:30 - Golf - Secondo giro D - Lucrezia Colombotto Rosso, Giulia Molinaro

Viviana Bottaro, l'amore con l'allenatore della nazionale di karate Nello Maestri: le foto su Instagram

02:00-06:40 - Skateboarding - Turni preliminari U - Ivan Federico, Alessandro Mazzara

02:10-08:05 - Atletica - Qualificazioni Alto D - Alessia Trost, Elena Vallortigara

02:30-02:44 - Canoa - Semifinali K1 200m U - Manfredi Rizza

03:00-04:30 - Tuffi - Semifinali Piattaforma 10m D - Sarah Jodoin Di Maria

03:00-07:35 - Karate - Ranking Round Kata D - Viviana Bottaro

03:00-08:05 - Atletica - Qualificazioni Staffetta 4x100m D - Anna Bongiorni, Vittoria Fontana, Gloria Hooper, Irene Siragusa

03:26-04:35 - Canoa - Semifinali K2 1000m U - Luca Beccaro, Samuele Burgo

04:00-08:05 - Atletica - Finale Triplo U - Andrea Dellavalle, Chiebuka Emmanuel Ihemeje

Da Bergamo all'America: Emmanuel Ihemeje, l'atleta azzurro in finale di salto triplo

04:05-08:05 - Atletica - Finale Peso U - Zane Weir

04:30-06:30 - Lotta Libera - Ottavi 74 kg U - Frank Chamizo

04:30-08:05 - Atletica - Qualificazioni Staffetta 4x100m U - Eseosa Fostine Desalu, Marcell Jacobs, Lorenzo Patta, Filippo Tortu

05:05-07:35 - Karate - Eliminazioni Kumite -67 kg U - Angelo Crescenzo

06:00-12:30 - Pentathlon Moderno - Individuale D Scherma - Elena Micheli, Alice Sotero

08.30-11.27 - Ciclismo su pista - Omnium 1/4, 2/4, 3/4, 4/4 Scratch gara a tempo U - Elia Viviani

09:30-11:05 - Atletica - 20km marcia U - Francesco Fortunato, Massimo Stano, Federico Tontodonati

12:25-14:45 - Atletica - Qualificazioni Staffetta 4x400m D - Mariabenedicta Chigbolu, Alice Mangione, Petra Nardelli, Rebecca Borga

Zane Weir, la passione per il cibo italiano e il nonno triestino

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.