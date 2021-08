Viviana Bottaro, l'amore con l'allenatore della nazionale di karate Nello Maestri: le foto su Instagram

04 agosto 2021 a

E' arrivato il momento di Viviana Bottaro alle Olimpiadi di Tokyo 2020. L'atleta italiana sarà sul tatami giovedì 5 agosto e ha tutte le carte in regola per arrivare a conquistare una medaglia nella sua categoria. Viviana è un'atleta della polizia, ha 33 anni, e vive oramai da qualche anno una storia d'amore con Nello Maestri, l'allenatore della nazionale di karate.

La coppia pubblica spesso foto su Instagram, soprattutto sul profilo di Viviana, che conta quasi 27 mila follower. L'atleta genovese è da 15 anni ai vertici internazionali della storica arte marziale giapponese di scena per la prima volta, quest’anno, nella grande rassegna a cinque cerchi. Un curriculum strabiliante, quello di Viviana Bottaro, che vanta un bottino complessivo di 26 medaglie tra Europei e Mondiali, di cui 3 d’oro, 10 d’argento e 12 di bronzo, fra squadra e individuale. Un'occasione da non lasciarsi scappare, quindi, per chiudere in bellezza la carriera, magari con una medaglia al collo.

Viviana non è la sola atleta legata sentimentalmente al proprio allenatore. Emblematico il caso di Federica Pellegrini, che proprio al termine dell'ultima gara individuale di questa Olimpiade ha svelato il suo legame con Matteo Giunta.

Viviana è molto attiva sui social, dove pubblica spesso scatti dei suoi allenamenti, ma anche momenti più rilassati, come foto delle vacanze o del suo tempo libero.

