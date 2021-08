Emmanuel Ihemeje, da Bergamo all'America: l'atleta azzurro in finale di salto triplo

04 agosto 2021 a

a

a

Emmanuel Ihemeje è uno dei due azzurri (insieme ad Andrea Dallavalle) che stanotte disputeranno la finale di salto triplo ai giochi olimpici di Tokyo 2020. Nato in Italia da genitori di origine nigeriana, il talentuoso classe '98 ha iniziato a praticare l'atletica a soli undici anni a Bergamo. Molto attivo su Instagram, il ragazzo sembra orgogliosissimo di partecipare alle Olimpiadi con i colori azzurri. La partecipazione ai Giochi di Tokyo è sicuramente un traguardo eccezionale, arrivato dopo diversi infortuni che ne avevano rallentato la carriera. E' grazie agli Stati Uniti che Emmanuel ha ritrovato la condizione migliore: è infatti il primo italiano ad aver vinto il titolo NCAA, il campionato studentesco più famoso del mondo.

Nella disciplina del salto triplo Emmanuel vanta i primati personali di 17,14 m (all'aperto) e 17,26 m (indoor). L'America sembra aver dato un'accelerata estremamente positiva al destino del giovanissimo azzurro: nel 2019, infatti, si è trasferito a Los Angeles insieme alla sua famiglia, grazie a una borsa di studio dell'Università Statale della California. Nonostante i problemi causati a ogni atleta dall'avvento dell'epoca Covid, è poi arrivato il trasferimento a Eugene, all'Università dell'Oregon, dove nel 2021 Emmanuel ha conquistato l'agognato titolo di campione NCAA, con cui si è anche qualificato alle Olimpiadi di Tokyo. "Tutto è iniziato come un hobby, ora vivo e respiro questo sport. È stato un lungo viaggio pieno alti e bassi, ma il viaggio è stato di per sé una ricompensa. Tutto mi ha portato ad ora, e posso dire al me stesso più giovane che il sogno olimpico è REALTÀ!" ha scritto qualche tempo fa nel suo profilo social.

Concentrazione e dedizione le parole d'ordine per arrivare all'obiettivo. "Focus on my focus" e la foto di una pista d'atletica svelano il segreto del successo di Emmanuel, oltre alla prodigiosa forma fisica e al talento: l'allenamento.









Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.