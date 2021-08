Olimpiadi, il medagliere del 4 agosto: la classifica

04 agosto 2021 a

Olimpiadi, il medagliere di mercoledì 4 agosto vede sempre in testa la Cina con 32 ori, 22 argenti e 16 bronzi. A seguire in classifica gli Stati Uniti con 25 ori, 31 argenti e 23 bronzi, e in terza posizione il Giappone con 21 ori, 7 argenti e 12 bronzi.

Olimpiadi, Italia d'oro nell'inseguimento: rimonta da urlo sulla Danimarca grazie a Top Ganna

Al termine di questa dodicesima giornata dei Giochi Olimpici di Tokyo 2020, l'Italia torna in nona posizione grazie all'oro conquistato questa mattina nel ciclismo a squadre. La delegazione azzurra ha già conquistato 6 ori, 9 argenti e 15 bronzi, per un totale di 30 medaglie, meglio di Rio 2016 (quando furono 28) e ancora lontani dal record delle Olimpiadi di Roma del 1960 con 36 podii. A completare la top ten c'è in quarta posizione la Gran Bretagna, seguita dall'Australia, poi dagli atleti del Comitato olimpico russo (Cor), Germania e Francia. Dopo l'Italia, al decimo posto c'è l'Olanda, poi Corea del Sud, Nuova Zelanda, Cuba, Ungheria, Canada, Brasile, Repubblica Ceca, Svizzera, Polonia e Croazia.

Quarti di finale stregati: volley donne e Settebello eliminati, entrambi contro la Serbia

