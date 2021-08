Federica Pellegrini eletta membro del Cio: "Voglio rendere più facile la vita di un atleta"

04 agosto 2021 a

Nuovo incarico prestigioso e importante per Federica Pellegrini. La campionessa di nuoto è stata eletta nella Commissione atleti del Comitato Olimpico Internazionale ottenendo 1658 voti: l’annuncio è arrivato nel Tokyo Big Sight, centro congressi sede dell’Mpc e dell’Ipc. L’olimpionica nei 200 stile libero, primatista e unica atleta nella storia ad aver partecipato a cinque finali a cinque cerchi consecutive nella specialità, resterà in carica per 7 anni (non 8 a causa del differimento delle elezioni a causa del rinvio dei Giochi) ed entrerà automaticamente in Giunta e Consiglio Nazionale del Coni.

Sarà tra i membri che avranno diritto al voto in occasione dell’elezione del prossimo presidente dell’Ente nel 2025. Insieme alla Pellegrini sono stati eletti Pau Gasol (Basket), Maja Wloszczowska (Ciclismo) e Yuki Ota (Scherma). Hanno invece concluso il loro mandato Kirsty Coventry, Danka Barteková, Tony Estanguet e James Tomkins, oltre a Stefan Holm. L’azzurra Federica Pellegrini è stata eletta membro Cio in rappresentanza degli atleti che hanno votato al Villaggio olimpico. La nuotatrice resterà in carica fino al 2028 e sarà in Giunta Coni fino a quella data. Nello sport italiano l’unico precedente è quello di Manuela Di Centa.

"Questa elezione mi apre una finestra importante sul mio mondo ma con un altro ruolo. Sono molto contenta - ha affermato la stessa Pellegrini -. Sarò sempre connessa alle Olimpiadi, in altre vesti ma sempre con quella da atleta. Il futuro? Questa era la mia ultima Olimpiade: fuori mi aspetta una vita molto eccitante, forse un po' meno faticosa. Quello che voglio fare nel Cio - ha aggiunto ancora la nuotatrice - è rendere sempre più facile la vita di un atleta che approccia alle Olimpiadi". Insomma, il primo incarico è di fatto politico nella nuova vita della Divina. La tv, altra finestra che la stessa Federica non ha mai nascosto di apprezzare, può per il momento attendere.

