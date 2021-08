Camila Giorgi sexy in allenamento: top e leggins super aderenti. Il selfie è bollente | Foto

03 agosto 2021 a

Camila Giorgi è una tennista, attualmente la numero uno italiana anche se lontano dalle prime. E' la numero 71 nel ranking Wta, nonostante alle ultime Olimpiadi sia arrivata fino ai quarti di finale, eliminata dalla Svitolina ma capace di imporsi anche con giocatrici che la precedono in classifica. Ma per lei non c'è soltanto il tennis, è la moda una delle sue grandi passioni.

E così sul suo profilo Instagram cerca di mixare le sue due grandi passioni, con scatti spesso ad alto tasso di sensualità. Nell'ultima story su Instagram, la bella Camila è immortalata in un selfie durante un durissimo allenamento all'insegna dei pesi: ovvio però che la foto non è solo "lavoro".

Top nero e leggins aderenti a vita bassa, addominali scolpiti e sguardo sexy, la tennista marchigiana è sempre uno spettacolo. Intanto appunto la Giorgi è scesa al numero 71 del ranking dopo la comunque ottima Olimpiade.

"E' stata una esperienza unica, bellissima. Qui è completamente diverso, ci sono tanti sport. Siamo stati davvero bene - ha spiegato a Sky Sport qualche giorno fa -. Se sognavo la medaglia? Ero qui per quello. Però è andata comunque molto bene, ho giocato delle partite bellissime. Contro la Svitolina mi è sfuggita qualche occasione, ma sto andando nella strada giusta. E' stata una bellissima esperienza anche perché mi sono fatta delle amiche in altri sport". Tra i commenti di uno dei suoi scatti social, si era visto anche quello dell'ex agente dei vip Lele Mora: "Sei sempre più bella e molto seria", aveva scritto. Chissà se la reazione della Giorgi, che ha anche un marchio di moda che prende spunto dal suo nome (Giomila), sarà stata del tutto positiva. Intanto i suoi fan aspettano passi avanti, sia in ambito tennistico che in quello (perché no) dedicato alla moda.

