Marcell Jacobs, la compagna Nicole lo lancia in tv: "Credo sia adatto per Ballando con le stelle"

Su di lei si sono accesi i fari dei media dopo l'oro storico vinto dal compagno Marcell Jacobs nei 100 metri delle Olimpiadi di Tokyo. Ora per l'uomo più veloce al mondo la vita è cambiata. E così anche per la compagna Nicole Daza, madre di due dei suoi tre figli. Nicole ha detto la sua anche sulle vergognose accuse di doping provenienti dagli Stati Uniti e dalla Gran Bretagna. "Un po' rosica, gli dà fastidio e vorrebbe rispondere - ha commentato la Daza - anche perché sa l'impegno e i sacrifici che ha fatto". La stampa Usa e britannica ci è andata giù pesante: "Jacobs? Risultato scioccante ottenuto da atleta sconosciuto" sono le frasi prevalenti. "Io ne ho sorriso - ha ribadito Nicole - non mi tocca anzi mi scivola. Due medaglie importanti agli italiani capisco che possa dar fastidio. Conosco lo sforzo fatto da Marcell e non ho dubbi".

Per la coppia tuttavia la vita comincia a sorridere divisa tra Roma e Desenzano. Nicole ha ora conosciuto la notorietà: "Non sono una modella, non sono una influencer. Sono una semplice mamma. Studio alta sartoria e tra poco inizio uno stage in un atelier", ha precisato.

Per Jacobs una vita di sacrifici, ora la strada potrebbe essere in discesa. "Prima vivevamo in case diverse. Dopo 9 mesi ci siamo trasferiti a Roma, una scelta per il futuro di entrambi - ha raccontato - Offerte da reality? A me piace Ballando con le stelle. Credo lui sia adatto, bello com’è", ha aggiunto. E chissà se durante la prossima stagione, per rifiatare dopo l'oro olimpico, Jacobs si darà alla tv con Milly Carlucci. I puristi sperano di no, ma i guadagni che possono arrivare da una partecipazione televisiva non sono un aspetto da sottovalutare per chi per tanti anni si è visto sbattere soltanto porte in faccia.

