Olimpiadi, Caterina Banti oro nella vela con Ruggero Tita: "Insieme in barca ci siamo trovati benissimo"

03 agosto 2021 a

a

a

Quinto oro per l'Italia all'Olimpiade di Tokyo. Ruggero Tita e Caterina Banti hanno vinto la medaglia più pregiata nella vela Nacra 17 ai Giochi Olimpici di Tokyo. Erano 21 anni, da Alessandra Sensini a Sidney 2000, che l’Italia non saliva sul podio più alto nella vela. Nella medal race gli azzurri sono giunti sesti. Un piazzamento sufficiente per lasciarsi alle spalle gli inglesi, medaglia di argento, giunti quinti.

Caterina Banti, dalla laurea con lode in studi orientali alla passione per Jovanotti e De Niro

"Con Ruggero ci siamo ritrovati benissimo in barca - ha commentato subito dopo la gara finale Caterina Banti -, siamo super coordinati e sincronizzati. In cinque anni ci sono stati anche momenti di difficoltà, abbiamo dato sempre il massimo. Sono stati 5 anni in cui abbiamo vinto tante medaglie e siamo venuti qua per ritirarla. Qui abbiamo pensato solo ad andare al massimo in barca". Poi sulla gara conclusiva, la medal race: "Oggi abbiamo marcato la Gran Bretagna - ha detto -, ma ha pagato la costanza, abbiamo cercato di esserlo, di non fare grossi errori e navigare al meglio che potevamo ed ha pagato".

Va a fare jogging, poi lo trovano morto impiccato: mistero sull'attivista bielorusso anti Lukashenko

"Raggiante anche Ruggero Tita: "E' stato un lavoro ogni minuto in acqua, non è stato un lavoro in poco tempo, ma è meraviglioso, una emozione grandissima. Siamo veramente molto contenti - ha affermato il compagno di vela della Banti -. Abbiamo sempre performato bene in Giappone, il campo di regata si adattava bene alle nostre peculiarità", ha aggiunto Tita che ha quindi dedicato la medaglia "a tutto lo staff e alle persone a casa che, chi in silenzio e chi no, ci hanno supportato sempre, ci sono stati vicini e ci hanno aiutato davvero tanto".

Il calendario di martedì 3 agosto: orari e gare degli atleti italiani. Si giocano i quarti di volley e basket

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.