Marcell Jacobs, medaglia d'oro nei cento metri alle Olimpiadi: il video della gara

01 agosto 2021 a

a

a

Marcell Jacobs ha regalato all'Italia la prima medaglia d'oro della sua storia nei 100 metri alle Olimpiadi. Ecco il video della gara per rivivere tutte le emozioni del successo dell'italo-americano, che ha corso in 9' e 80".

"È il sogno da quando sono bambino. In finale ho pensato che non avevo nulla da perdere, ho dato tutto, sono partito come non mai ed è successo. Vedere Gimbo vincere... mi sono gasato ed ho detto: perché non lo posso fare anch’io. Sono la persona più felice del mondo", ha detto Jacobs a fine gara. Il corridore azzurro ha fatto anche segnare il record italiano ed europeo nella specialità. "Dopo Bolt c’è Tamberi? È reale e bisogna crederci. È una emozione fantastica, sono corso ad abbracciare subito Tamberi. Forse stanotte guardando il soffitto senza riuscire a prendere sonno capirò cosa ho fatto", ha detto Jacobs ai microfoni. Domani ci sarà la cerimonia di premiazione per entrambi e l'inno di Mameli sarà così eseguito per "l'uomo più veloce al mondo e per quello che salta più in alto", come ha ricordato il presidente del Coni, Giovanni Malagò.

Jacobs, le verità della mental coach: "Cosa ha sbloccato Marcell". Dall'ansia prima delle gare all'oro olimpico

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.