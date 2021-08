Gianmarco Tamberi, il video dell'ultimo salto che è valso la medaglia d'oro alle Olimpiadi

01 agosto 2021 a

Ecco il video dell'ultimo salto di Gianmarco Tamberi che è valso la medaglia d'oro nella specialità alle Olimpiadi di Tokyo 2020.

"È un sogno che ho dentro da così tanti anni. Non ci posso credere, sono passato attraverso mille difficoltà in questi anni. Grazie ragazzi, abbiamo vinto l’Olimpiade: dopo aver passato un infortunio terribile, non ci posso credere. Finalmente posso dire che ne è valsa la pena". Queste le prime parole di Gianmarco Tamberi dopo il trionfo nel salto in alto ai Giochi Olimpici di Tokyo. "Io e Barshim siamo passati attraverso lo stesso infortunio, solo con lui avrei condiviso la medaglia - ha raccontato l’azzurro parlando del qatariota con cui ha condiviso l’oro ex aequo - Lui se lo meritava, io penso di aver realizzato un sogno, ho scritto un pezzo di storia e non vedo l’ora di raccontarlo ai miei figli quando li avrò. Ho portato il gesso in pedana, non l’ho mai buttato: questo significa tutto, il giorno dopo l’infortunio ho passato una settimana a piangere nel letto, a pensare che tutto fosse finito. Poi ho deciso di riprovarci, ho fatto scrivere a Chiara 'Road to Tokyo 2020' sul gesso ed eccolo qui. Ho vinto l’Olimpiade e non dormirò più", ha detto l'atleta azzurro in preda all'emozione e all'euforia.

Pochi minuti dopo l'altra incredibile ed emozionante vittoria dell'Italia nei 100 metri di corsa, con Jacobs che ha battuto tutti chiudendo a pochi millesimi dal record di Husain Bolt di cinque anni fa. Due ori in dieci minuti che hanno rimpolpato il bottino di medaglie della spedizione tricolore, finita sul podio già 27 volte in questi nove giorni di Giochi olimpici.

