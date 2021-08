Formula 1, Gp Ungheria: incidente e carambola di vetture. Fuori Leclerc e Bottas | Video

01 agosto 2021 a

Incidente e carambola di auto al Gp di Ungheria di Formula 1. Ed è subito finita la gara di Leclerc e Bottas, come mostrato nel video di seguito.

l pilota della Ferrari è stato coinvolto in una carambola in partenza ed è stato costretto al ritiro. Fuori anche Valtteri Bottas su Mercedes, che ha innescato lo "strike". Leclerc è stato buttato fuori dalla McLaren di Lance Stroll. I commissari hanno mandato in pista la safety car, poi la bandiera rossa. Complessivamente sono cinque i piloti costretti al ritiro dopo la carambola avvenuta subito dopo la partenza del Gran Premio di Ungheria. Si tratta di Valtteri Bottas (Mercedes), Charles Leclerc (Ferrari), Sergio Perez (Red Bull), Lance Stroll (Aston Martin) e Lando Norris (McLaren).

Sta succedendo di tutto nel Gran Premio di Ungheria di F1, dopo l’incidente al via che ha costretto al ritiro Charles Leclerc su Ferrari e Valtteri Bottas su Mercedes. Dopo la bandiera rossa e la sosta, Lewis Hamilton su Mercedes è partito da solo dalla griglia di partenza visto che tutti gli altri piloti erano andati ai box per cambiare la gomma con l’intermedia. Subito dopo il via, però, il campione del Mondo è scivolato all’ultimo posto dopo essere rientrato ai box.

