Gianmarco Tamberi, dai look stravaganti alla fidanzata Chiara Bontempi: "Lei mi dà serenità"

Gianmarco Tamberi ha la grande occasione della carriera alle Olimpiadi di Tokyo. Nato a Civitanova Marche nel 1992, è specialista nel salto in alto. Il suo coi Giochi è un conto aperto da 5 anni. Nel 2016 era in grande forma, poi si è rotto il tendine d’Achille praticamente sulla scaletta dell’aereo per Rio. "La voglia di riscatto dopo quell’infortunio è tanta, mi ha spinto in questi anni a cercare di recuperare in tutti i modi e a non accontentarmi mai di proseguire con piccoli passetti. Nel primo anno post infortunio, ogni momento che passava mi sembrava più difficile del precedente. Non riuscivo ad accontentarmi, volevo vedere di nuovo i risultati che facevo prima. Questa cosa mi ha messo un po’ in difficoltà ma mi ha anche consentito di tornare a essere l’atleta che volevo essere", ha affermato in una recente intervista. Dopo il look discusso dell'halfshave, con la barba lasciata solo su metà del volto, ora si è presentato recentemente con i capelli bianchi. "Può sembrare strano ma tutto è nato da una scommessa con la mia ragazza. Volevo farmi i capelli bianchi ma lei non era d’accordo - ha dichiarato tempo fa -. Così le ho fatto promettere che se avessi saltato 2,35 questo inverno, me lo avrebbe permesso. In passato mi è capitato di colorarmi i capelli per avere ancora più pressione addosso, per sentirmi osservato, per mettermi con le spalle al muro e dirmi: se non farai risultato, ti criticheranno ancora di più. Stavolta è andata diversamente". Per quanto riguarda la vita privata, è fidanzato da 12 anni con Chiara Bontempi. "Averla al mio fianco è molto importante, un punto fondamentale per la mia tranquillità e serenità - le sue parole -. Il 20 ottobre è 12 anni che stiamo insieme. Ora c’è l'Olimpiade, un appuntamento troppo importante che mi assorbe totalmente, e non voglio che tolga magia a quello che sarebbero le nostre nozze". Insomma, matrimonio ancora rimandato.

