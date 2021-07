Stasera in tv 31 luglio su Italia 1 la diretta di Monza-Juventus per il trofeo Luigi Berlusconi

31 luglio 2021 a

Stasera in tv, sabato 31 luglio, su Italia 1 c'è la diretta della partita di calcio tra Monza e Juventus, che mette in palio il trofeo "Luigi Berlusconi". Quella di stasera è la 25esima sfida che mette in palio la coppa dedicata alla memoria del padre del presidente della formazione brianzola, Silvio Berlusconi.

Trent’anni dopo la prima sfida del 1991, la grande classica del calcio estivo torna a vivere sei anni dopo l’ultima edizione disputata (nel 2015, Milan-Inter’0-1). Dall’U-Power Stadium di Monza, andrà in scena il match tra il club brianzolo di Silvio Berlusconi e del nuovo allenatore Giovanni Stroppa e la Juventus che ha riabbracciato in panchina Massimiliano Allegri. Negli anni della presidenza al Milan, la sfida con i bianconeri era il banco di prova per capire le ambizioni della stagione delle due squadre. Ora il Monza, che l’anno scorso ha sfiorato la storica promozione in Serie A sfumata solo ai playoff, testerà la forza della nuova Juve del mister toscano che in bianconero ha vinto cinque scudetti consecutivi. La telecronaca della partita è affidata a Massimo Callegari con il commento tecnico di Massimo Paganin. In studio, dalle 20.30 ricco pre partita con Monica Bertini. Inviato a bordocampo Gianni Balzarini. La partita è anche in live streaming su sportmediaset.it e sull’app Sport Mediaset.

La Juventus scenderà in campo orfana di Cristiano Ronaldo, che è rimasto ad allenarsi alla Continassa, alimentando così ancora nuovi dubbi circa la sua permanenza in bianconero. Tanto più a fronte del fatto che il club del presidente Andrea Agnelli pare stia per chiudere l'acquisto del talento brasiliano Kaio Jorge dal Santos. SUlle altre reti, sempre in prima serata, c'è il film "Sapore di te" su Canale 5 mentre su Rete 4 va in onda la serie "Una vita".

