Olimpiadi, il medagliere del 31 luglio: la classifica

Olimpiadi, ecco il medagliere di sabato 31 luglio al termine dell'ottavo giorno dei Giochi di Tokyo 2020. La classifica dei Paesi vede sempre più in testa la Cina, seguita da Giappone e Stati Uniti. E sembra oramai essere questo il terzetto dei Paesi più medagliati.

Il medagliere di oggi: Italia già venti volte sul podio

Nello specifico, la Cina ha conquistato 21 ori, 13 argenti e 12 bronzi, mentre i "padroni di casa" del Giappone 17 ori, 5 argenti e 8 bronzi. Stati Uniti terzi 16 ori, 17 argenti e 13 bronzi. A seguire gli atleti che gareggiano sotto l'insegna del comitato olimpico (tra tutti, i russi), poi Australia, Gran Bretagna, Corea del Sud, Francia, Paesi Bassi e Nuova Zelanda. Nel medagliere conta più il numero di ori conquistati e, a parità tra questi, il numero di argenti e poi così via con il bronzo. L'Italia al momento è 15esima con 2 ori, 8 argenti e 14 bronzi: nonostante 24 medaglie totali il basso numero di ori penalizza il Belpaese in questa classifica. Per numero totale di medaglie, invece, l'Italia sarebbe al settimo posto.

