Olimpiade, Jacobs show: chi è il nuovo re dello sprint italiano. L'infanzia nel Texas, l'amore per Nicole e i tre figli

Un fulmine azzurro sulla pista d'atletica di Tokyo. L'Olimpiade scopre Marcell Jacobs che si candida così a grande sorpresa nei 100 metri: con 9"94 stravince la sua batteria di qualificazione, strappa il pass per la semifinale della gara regina dell'atletica leggera e firma il nuovo record italiano. Nessuno infatti era andato così veloce nella storia azzurra della specialità. Il velocista sembra essere nella forma della vita: "Il record? Non me l'aspettavo tanto perché sono partito bene ma non con le solite frequenze e pensavo di non star correndo fortissimo. Nel finale ero avanti e ho anche controllato" ha spiegato all'arrivo con stupore per il tempo rilevato dal cronometro. "Ora voglio arrivare in super forma all'appuntamento di domani. Sono arrivato qui con grande determinazione e grande voglia di fare: da una vita sogno questo momento" ha aggiunto. Proprio domani sono in programma le semifinali (ore 12,15 italiane, c'è anche l'altro azzurro Filippo Tortu che ha corso in 10"10) e poi l'eventuale finale (ore 14,50).

Ma chi è Marcell Jacobs? Figlio di madre italiana e padre texano, è nato a El Paso, in Texas, dove ha trascorso i primi anni della sua infanzia. Da bambino si trasferisce a Desenzano del Garda, in provincia di Brescia, con la madre. Inizia a praticare l'atletica leggera all'età di dieci anni, prediligendo in un primo momento lo sprint per poi scoprire il salto in lungo a partire dal 2011. Porta avanti le due discipline parallelamente anche se ultimante è proprio la velocità a dargli grandi soddisfazioni. Infatti a marzo vince la medaglia d'oro agli Europei indoor di Torun con il nuovo record italiani e miglior prestazione mondiale stagionale (6'47"), mentre a maggio - nel meeting di Savona - firma il nuovo record italiano con il tempo di 9'95" diventa così il secondo italiano, dopo Tortu, a infrangere la barriera dei 10 secondi.

Jacobs, 26 anni, da tre è fidanzato con Nicole Daza, ragazza romana incontrata nel 2018 e con la quale è scoppiato un vero e proprio colpo di fulmine. I due sono diventati genitori di Anthony e Megan, nati rispettivamente nel 2019 e nel 2020. L'atleta, però, è già papà di un altro bambino, Jeremy, nato quando lui aveva 19 anni da una relazione precedente.

