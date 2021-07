Danilo Gallinari, la figlia Anastasia da Eleonora Boi: la giornalista sexy in bikini dalla Sardegna | Foto

30 luglio 2021 a

Danilo Gallinari è uno dei punti di forza dell'Italbasket impegnata alle Olimpiadi di Tokyo. Sabato 31 luglio impegno decisivo contro la Nigeria. Per quanto riguarda la vita privata, Gallinari ha da tempo una compagna, la giornalista Eleonora Boi. La giornalista è molto seguita anche via social, in particolare su Instagram, dove i suoi fan non mancano di commentare le foto e gli status spesso postati.

L'ultima foto pubblicata sui social la vede bellissima in bikini mentre si gusta una piadina per pranzo, durante la vacanza in Sardegna.

Una settimana fa, poco più, la Boi ha compiuto 35 anni e ha ricevuto un mazzo di rose rosse dal suo Gallinari, nonostante la lontananza (lui è appunto a Tokyo) sempre presente per lei.

Eleonora Boi incinta, la gioia social insieme a Danilo Gallinari con il pancione in bella vista | VIDEO SKY

Eleonora in passato a Tvblog aveva confidato: “Io sono malata di social - le sue parole -. Ho davvero tanti supporter e ricevere i complimenti è davvero gratificante e fa piacere. Sono di più le persone gentili, se capita qualche maleducato evito di rispondergli, perché non mi piacciono le liti sui social.

Danilo Gallinari e i milioni in Nba, la compagna Eleonora Boi è incinta ma non si ferma: conduce su twitch Occhi di calcio | Foto

Dall'amore con Eleonora Boi, Danilo Gallinari ha avuto una figlia, Anastasia, nata il 7 dicembre 2020. "Era un sogno e ora è realta. Benvenuta Anastasia, amore mio. E come sempre complimenti alla mamma", ha scritto il cestista su Instagram in quella circostanza. "Ho pensato a mille cose da scrivere ma non trovavo mai le frasi giuste. La felicità? Non ha bisogno di troppe parole e poi sotto l'effetto di farmaci è sempre meglio lasciar perdere", aveva raccontato lei sempre sui social. I due, che fanno ormai coppia fissa da diverso tempo e vivono negli Stati Uniti, con Gallinari che ormai gioca da anni in Nba. Nell'ultima stagione Danilo è arrivato in finale di Conference con i suoi Atlanta Hawks. Ora tenta la caccia alla medaglia con la maglia della Nazionale.

Eleonora Boi incontenibile per il suo Gallinari, esultanza sexy con la canottiera di Atlanta | Foto

