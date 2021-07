Lucilla Boari, i complimenti dalla fidanzata Sanne: "Non vedo l'ora che torni per darti un abbraccio" | Foto

30 luglio 2021 a

Lucilla Boari è stata la protagonista di giornata con la medaglia di bronzo conquistata nel tiro con l'arco. A fare notizia, oltre alla medaglia, anche il coming out subito dopo il podio alle Olimpiadi di Tokyo 2020. Nel collegamento da Casa Italia è arrivato un messaggio video all’azzurra.

"Ti amo tanto, sono molto orgogliosa di quello che hai fatto, non vedo l’ora che ritorni, ti sto aspettando per darti un grande abbraccio", ha detto Sanne de Laat, arciera compoundista olandese proprio a Lucilla, che ha poi candidamente ammesso: "Grazie alla mia ragazza".

La Boari ha quindi proseguito: "Ho sentito papà prima di tornare qui al villaggio, era commosso e felice. E' stato un bel momento per tutta la mia famiglia, ci sono anche loro qui e fanno parte di questo percorso - ha affermato ancora l'arciera -. I sacrifici fatti per arrivare fin qui sono tanti, è un traguardo che sognavo fin da piccola. Ho iniziato a tirare a 7 anni, non li conto ma sono tanti giorni di allenamento sul campo, di periodi in cui le cose non vanno, poi ci sono anche momenti belli e bellissimi come quello di adesso", ha aggiunto.

"E' una medaglia così importante e di valore - ha sottolineato - che credo e spero di tiro con l’arco ci sia ben più di una piccola fetta di una grande torta che è lo sport. Tutti gli sport sono importanti, però ci siamo anche noi a farci sentire". Presente anche il presidente della Fitarco Mario Scarzella che ha ringraziato l’atleta e in collegamento a complimentarsi con lei c’erano uno dei suoi migliori amici, Sandro, e la sua ragazza e collega Sanne de Laat, compoundista della nazionale olandese.

