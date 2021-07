Lucilla Boari, bronzo nel tiro con l'arco alle Olimpiadi di Tokyo: è la prima medaglia femminile nella specialità

30 luglio 2021 a

Lucilla Boari conquista la medaglia di bronzo nel tiro con l'arco alle Olimpiadi di Tokyo 2020. E' la prima donna italiana a conquistare una medaglia olimpica nel tiro con l'arco.

BRONZOOOOOOO!!! NELLA STORIAAAAAAAAAAAAAA!



Prima medaglia alle Olimpiadi per il tiro con l'arco #ItaliaTeam in campo femminile, Lucilla Boari batte la statunitense Mackenzie Brown e sale sul terzo gradino del podio a #Tokyo2020! #StuporMundi | @FitarcoItalia pic.twitter.com/imkvL7lGld — ItaliaTeam (@ItaliaTeam_it) July 30, 2021

L'atleta azzurra ha battuto gli Stati Uniti dopo essere stata sconfitta in semifinale. E' la prima medaglia azzurra anche in questo settimo giorno di Giochi. L’azzurra si è imposta sulla statunitense Mackenzie Brown per 7-1. La Boari è un'atleta delle Fiamme Oro, gruppo sportivo della polizia di Stato.

