Stasera in tv 29 luglio, su Rai2 Il Circolo degli Anelli: gli ospiti di Alessandra De Stefano

Appuntamento consueto, giovedì 29 luglio, con Il circolo degli anelli, il magazine sportivo protagonista tutte le sere fino alla fine delle Olimpiadi, l'8 agosto, su Rai2 a partire dalle 21,20. Gli ospiti di Alessandra De Stefano, su tutti gli opinionisti fissi Jury Chechi e Sara Simeoni, parleranno ovviamente delle emozioni di giornata, con l'Italia che ha portato a casa quattro medaglie: oro e bronzo nel canottaggio (la medaglia più pregiata l'ha vinta il doppio pesi leggeri femminile con Valentina Rodini e Federica Cesarini), argento nel nuoto con Gregorio Paltrinieri negli 800 stile libero e un altro bronzo con il fioretto femminile a squadre.

La Rai copre l'evento in maniera poderosa. In totale, Rai2 mostrerà infatti 200 ore di gare in diretta oltre a rubriche e approfondimenti su Rai Sport, Radio1 e Radio2. Insomma, sarà un’estate tutta votata allo sport olimpico raccontata dalla televisione di Stato grazie a un vero e proprio plotone di professionisti spediti in Giappone: a Tokyo sono in 45 tra giornalisti e telecineoperatori, 11 opinionisti e 171 tra personale di segreteria e di personale di produzione.

Una delegazione complessiva di 227 persone che lavorerà per raccontare ai telespettatori in maniera completa e professionale ogni risultato, ogni impresa, ogni podio azzurro. E obiettivamente in questi primi giorni l'Italia se la sta cavando benissimo. Il circolo degli anelli è condotto in studio da Milano dalla giornalista napoletana Alessandra De Stefano. Al suo fianco, nel ruolo di ospiti fissi dello programma, ci sono appunto due monumenti dello sport italiano: Jury Chechi oro ad Atlanta 1996 agli anelli e Sara Simeoni, oro nel salto in alto a Mosca, nel 1980. Possibili giovedì 29 luglio gli interventi di Domenico Fioravanti e Elisa Di Francisca, rispettivamente a commentare l'argento "miracoloso" di Paltrinieri (a poche settimane dalla mononucleosi) e il bronzo nel fioretto a squadre, arrivato con un pizzico di delusione.

