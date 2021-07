Chi è Federica Cesarini, medaglia d'oro a Tokyo nel canottaggio

29 luglio 2021 a

“Gli ultimi cinque colpi non passavano più, sono stati i più lunghi della nostra vita”. Una vittoria al fotofinish, che assicura all'Italia la seconda medaglia d'oro dall'inizio dei giochi olimpici. Valentina Rodini e Federica Cesarini strappano di puro cuore il primo posto sul podio nel doppio pesi leggeri di canottaggio alle Olimpiadi di Tokyo2020, imponendosi con il tempo di 6’47″54 davanti alle rivali francesi e olandesi.

Valentina Rodini oro a Tokyo, dalla passione per il tennis alla laurea in marketing

Ma chi è Federica, la fautrice di questa immensa vittoria insieme alla partner Valentina Rodini? Federica è nata nel 1996 a Cittiglio, un piccolo paese in provincia di Varese, e compirà 25 anni il 2 agosto. E' lei stessa a parlarci di sé dai suoi profili social. La sua incessante attività di allenamento testimonia il duro lavoro che è stato necessario per arrivare a questo glorioso obiettivo, sempre insieme alla fidata Valentina Rodini, con cui oggi ha concluso l'impresa. Alla prima esperienza olimpica (dopo un oro conquistato ai Mondiali di Sarasota, nel 2017), Federica si è laureata in Scienze Politiche lo scorso marzo con una tesi proprio sui Giochi Olimpici (una sessione di laurea da remoto, come sembra provare la simpatica foto pubblicata su Instagram!).

Federica è inoltre fidanzata con Luca Chiumento (Padova, 1997) anche lui canottiere del gruppo Fiamme Gialle presente ai Giochi olimpici di Tokyo. I due sembrano molto affiatati e Federica sembra fare molto affidamento sul suo partner, tanto che non ha esitato a pubblicare una Instagram story fresca di vittoria per ringraziarlo per il sostegno ricevuto: "La mia metà - si legge in sovrimpressione alla foto che li ritrae insieme, mentre Federica stringe la medaglia d'oro - Un grazie speciale a te, grazie per avermi insegnato tanto, grazie per essere il mio esatto opposto...tu che mi fai ragionare quando vedo tutto nero...Ti amo tanto"

