Olimpiadi, medaglia d'argento per la sciabola maschile a squadre: vince la Corea del Sud

Olimpiadi, la Corea del Sud conquista l'oro nella sciabola battendo l'Italia nella competizione maschile a squadre. "È un argento conquistato non un oro perso", dicono in coro gli sciabolatori azzurri Luca Curatoli, Aldo Montano, Gigi Samele ed Enrico Berrè dopo aver conquistato la medaglia d’argento della sciabola a squadre maschile ai Giochi di Tokyo 2020.

"È una medaglia conquistata con gioie, dolori e delusioni. Purtroppo la finale è stata più netta di quanto pensassimo, purtroppo è un avversario la Corea del Sud con cui non ci troviamo e spesso abbiamo perso, oggi abbiamo perso nettamente. All’inizio c’erano musi lunghi ma poi saliti sul podio è tornata la gioia, la pelle d’oca era indescrivibile", ha sottolineato Berrè. "È stato davvero difficile con l’Iran non mi aspettavo quella rimonta, pensavo fosse più semplice. L’ho un pò sottovalutata ma merita di meritare quelle posizioni. Per fortuna il mio ruolo è di chiudere, mettere la 45esima stoccata. Per due volte mi è andata bene per una no. Però il bilancio è positivo. Era difficile oggi, per come si è evoluto il match, è stato da subito molto difficile, sapevamo che sarebbe stato così, abbiamo provato a stringere i denti le prime stoccate ma quando se ne sono andati la loro superiorità è uscita fuori, loro soffrono con squadre più scarse di noi, ma con noi passeggiano", ha aggiunto Curatoli.

Mentre Samele, infortunato, ha confessato: "mi è mancato tantissimo non poter scendere in pedana. Quando sei lì, faresti di tutto per combattere fino all’ultima stoccata ma non ero in grado e sono felicissimo che l’abbiamo fatto i miei compagni di squadra. Io ho cercato di supportarli quanto potevo dal nostro box. È stato un bellissimo argento, complimenti alla Corea e all’Ungheria per il terzo posto ma posso dire che siamo felici e soddisfatti".

