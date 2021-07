Olimpiadi, Burdisso terzo nei 200 farfalla con qualche rimpianto

Foto: lapresse

L'azzurro confessa: "Lo stess mi ha giocato un brutto scherzo"

28 luglio 2021 a

a

a

Federico Burdisso si aggiudica la medaglia di bronzo nei 200 farfalla ai Giochi Olimpici di Tokyo. L’azzurro chiude in 1’54''45 alle spalle dell’ungherese Kristof Milak (1’51''25) e del giapponese Tomoru Honda (1’54''45).

"Non è stato uno dei migliori tempi ma nelle finali come questa conta chi mette la mano davanti e fortunatamente sono arrivato terzo. Un pò di rimpianti ci sono perché se fossi arrivato al pieno delle mie potenzialità fisiche e mentali un secondo posto c’era". Così Federico Burdisso dopo il terzo posto nella finale. "Sto soffrendo un po di stress e ansia in questi giorni - rivela - non sono un ragazzo così ma è più grande di me questa manifestazione e sono ancora inesperto. Se vengo qui e so che posso giocarmi una medaglia la pressione la sento. I 100 delfino penso di affrontarli con più spensieratezza".

