Matteo Giunta, chi è il fidanzato di Federica Pellegrini. E' il cugino di Filippo Magnini

L'Italia non appassionata di nuoto sta scoprendo in queste ore Matteo Giunta, tecnico e - da poche ore - anche compagno di Federica Pellegrini. Proprio la campionessa veneta, entrata nella leggenda partecipando alla quinta finale dei Giochi Olimpici, ha ufficializzato la relazione davanti alle telecamere. "Se non ci fosse stato Matteo probabilmente avrei smesso qualche anno fa. È stato un grandissimo allenatore ed un compagno di vita speciale, spero lo sarà anche in futuro. La priorità era tenere l’immagine dell’allenatore e dell’atleta separati e siamo stati bravi molto in questo. È stata una persona fondamentale, una delle più importanti in questo percorso sia umano che sportivo" ha detto la Divina ai microfoni della Rai.

Ma chi è Matteo Giunta? Non è stato facile affiancare un'atleta stravincente del calibro della campionessa di nuoto veneta, dopo le grandi esperienze con Castagnetti (il tecnico icona dei grandi successi) e poi il burbero Lucas. Ma i risultati sono arrivati (con Giunta al suo fianco sono arrivate la medaglia d'oro ai Mondiali di Budapest 2017 e ai Mondiali di Gwangju nel 2019) e Pellegrini è rimasta competitiva sino all'ultimo giorno della sua carriera. Come in tanti da tempo sospettavano Matteo è anche il "compagno di vita" della Fede nazionale.

Pesarese, 39 anni, Giunta ha un passato da nuotatore. Cugino di Filippo Magnini - uno dei fidanzati storici di Pellegrini -, ha assunto il ruolo di coach di Federica sette anni fa. Un rapporto trasformatosi poco dopo in amore e gestito nel massimo riserbo considerato proprio che Federica usciva dalla lunga relazione con il cugino di Matteo, ma anche per evitare di finire sulle copertine dei tabloid. Due anni fa la prima uscita (semi)ufficiale in occasione del Galà di Federnuoto a Roma. Ora l'ufficializzazione, tanto Federica sta entrando in una nuova vita.

