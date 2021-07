Filippo Ganna, da sette anni la storia con Carlotta Morino: commercialista e amante dei gatti

27 luglio 2021 a

a

a

Filippo Ganna è uno dei ciclisti più promettenti in Italia. Nato a Verbania il 15 luglio del 1996, con la sua altezza imponente di 197 centimetri fa delle sue leve lunghe il suo punto di forza. Il suo peso è di 86 chilogrammi circa. Nel 2016 a Londra ha stupito il mondo intero quando, diciannovenne, si è preso il titolo mondiale nell’inseguimento individuale nella gara dei grandi. Poi, si è ripetuto nel 2018, 2019 e 2020, facendo stabilmente parte anche del quartetto a squadre. Filippo è un atleta completo e nella sua ancora giovane carriera si è già fatto valere anche sulla strada.

Camila Giorgi, ostacolo Svitolina a Tokyo: l'ucraina dagli scatti hot al matrimonio con Monfils | Foto

Nel 2019 si è preso il bronzo nella cronometro dei campionati mondiali, guadagnando anche la qualificazione per la gara olimpica, l’anno dopo l’oro iridato, anche se lui sogna le grandi classiche del Nord, su tutte la Parigi-Roubaix, già vinta tra gli under 23. Per quanto riguarda la vita privata, Filippo è un semplice ragazzo piemontese molto legato alla famiglia e in particolare alla sorella Carlotta. Al fianco di Filippo c’è Carlotta Morino che lo segue passo dopo passo anche nelle gare. Carlotta ha 25 anni ed è di Biella. I due sono fidanzati da 7 anni e si sono conosciuti durante una gara organizzata dal padre di lei.

Simona Quadarella, dal rapporto con la sorella Erica all'amore con Alessandro Fusco

Dopo il primo approccio di persona, i due hanno iniziato a seguirsi reciprocamente sui social e a chattare: la loro relazione è duratura e va a gonfie vele. Diversi dal punto di vista caratteriale, lei ama uscire, trascorrere il tempo con gli amici, mentre lui è un pantofolaio. Anche in vacanza, poi, lei ama visitare più luoghi possibili della destinazione scelta, mentre lui ama rilassarsi sulla sdraio. Amante degli animali, Carlotta possiede diversi gatti, e supporta in tutto e per tutto il suo Filippo. Lavora in uno studio di commercialisti. Ganna è in gara a Tokyo 2020 nella prova a cronometro con diretta su Rai2.

Giro d'Italia, super Ganna: tappa e maglia rosa nella cronometro di Torino

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.