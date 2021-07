Simona Quadarella, dal rapporto con la sorella Erica all'amore con Alessandro Fusco

27 luglio 2021 a

Simona Quadarella è una delle stelle del nuoto azzurro, appartenente a una nuova generazione dopo l'era di Federica Pellegrini. Nata a Roma il 18 dicembre 1998, è appunto una nuotatrice di grande talento, specialista nello stile libero. Ai Mondiali di Budapest 2017, un bronzo di tutto rispetto nei 1500 metri, prima ancora, nel 2015, oro nella stessa disciplina a Singapore.

Vanta anche un prestigioso primato: è stata la prima nuotatrice italiana ad aver vinto una medaglia d’oro ai Giochi olimpici giovanili estivi di Nanchino 2014 negli 800 metri stile libero. Il suo allenatore è l’ex nuotatore olimpionico Christian Minotti. Simona Quadarella ha una sorella molto famosa alle cronache sportive, legate a doppio giro al nuoto: si tratta della campionessa Erica Quadarella, ma la rivalità non è mai stata di casa tra loro. Come riportato tempo fa da La Gazzetta dello Sport, Simona aveva scritto un tema di terza elementare il cui inciso, oggi, suona come un vero e proprio presagio: “Ho una sorella che fa nuoto agonistico ed è molto forte, io voglio diventare forte come lei, anzi più forte", le sue parole.

Tra le curiosità sul suo conto, è una grande appassionata di calcio e soprattutto della Roma, sua squadra del cuore sin da piccola. Per quanto riguarda la vita privata, è fidanzata con il nuotatore Alessandro Fusco, specialista nei 200 rana.

In una intervista recente sempre alla Gazzetta dello Sport, la nuotatrice ha raccontato qualcosa sul sentimento che li lega: “E' un bel momento essere felici, un grande segnale che mi serve a staccare dal nuoto, e lui mi dà la carica perché vive i problemi del nuotatore", ha spiegato Simona. La Quadarella è impegnata mercoledì 28 luglio nella finale dei 1500 metri alle Olimpiadi di Tokyo, a caccia ovviamente di una medaglia per i colori azzurri.

